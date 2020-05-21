تسريب تفاصيل عن تصميم طائرة خاصة لملياردير روسي يحاكي طائرة ترامب

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بعض الصور للتصميم الداخلي لطائرة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الخاصة.

ووفقا للمقال فإن رجل الأعمال يمتلك من خلال مؤسساته ثلاث طائرات خاصة من نوع بوينغ من الطرازات "737-700" و"767-300" و"767-33 إيه"، ويقدر ثمن الطائرات الثلاث بنحو 400 مليون جنيه إسترليني.

وتقول الصحيفة إن طائرة بوينغ "767-33 إيه" تعد المفضلة لدى الملياردير، حيث أنه يطلق عليها لقب "قاطع الطريق".

وقد قام أبراموفيتش بشراء "قاطع الطريق" في 2004 وحولها إلى واحدة من أفخم الطائرات الخاصة في العالم.

ويوجد على متن الطائرة غرفة نوم مع سرير ضخم ومطبخ ومكتب وغرفة مأدبة تتسع لـ30 شخصا، كما أنه تم استخدام أنوع ثمينة من الأخشاب والمعادن النفسية والأقمشة الغالية عند إجراء التصميم الداخلي.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد في الطائرة نفس النظام الأمني ​​الموجود على الطائرة الخاصة، التي تنقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبلغت تكلفة هذه المنظومة الأمنية في طائرة أبراموفيتش نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني، ورفعت هذه التعديلات قيمة "قاطع الطريق" إلى 250 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر أبراموفيتش بين أغنى عشرين شخصا من سكان بريطانيا، وتقدر ثروته بـ 10.16 مليار جنيه إسترليني.

المصدر: "لينتا رو"