ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط ومزيج "برنت" يخترق حاجز 36 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 4%، حيث صعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت" فوق مستوى 36 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.01% إلى 36.04 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.82% إلى 33.18 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".

وتستمر موجة طويلة من الارتفاعات المتوالية لأسعار النفط، مدفوعة بتحسن الطلب على الخام مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم وتخفيف القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

يتبع..