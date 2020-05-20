بورصة موسكو تسجل أعلى مستوى منذ مارس 2020

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، مع صعود أسعار النفط، وسط أمال بتعافي الأنشطة الاقتصادية مع قيام بعض الدول بتخفيف القيود التي تم فرضها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وصعدا المؤشران اليوم مسجلين أعلى مستوى منذ مطلع مارس الماضي، حيث ارتفع المؤشر MICEX فوق مستوى 2750 نقطة، وزاد المؤشر RTS فوق مستوى 1200 نقطة.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو، فقد صعد مؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، بحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.3% إلى 2705 نقطة، في حين ارتفع مؤشر RTS بنسبة 2.4% إلى 1205.5 نقطة.

وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن الوضع المحيط بفيروس كورونا في البلاد يستقر بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يعطي أسبابا للتفاؤل والرفع الحذر لإجراءات الحجر الصحي في روسيا.

وجاء ارتفاع بورصة موسكو اليوم تزامنا مع صعود أسعار النفط، حيث ارتفع برميل مزيج "برنت" فوق مستوى 35 دولارا للبرميل.

المصدر: "إنترفاكس"