استقرار أسعار النفط

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، رغم مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، حيث حدت المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا من ارتفاع الأسعار.

وبحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بواقع 10 سنتات إلى 34.75 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع عقود "برنت" خلافا للخام الأمريكي الخفيف، الذي نزلت عقوده بواقع سنتين إلى 31.94 دولار للبرميل، بعدما أغلقت مرتفعة 1% في الجلسة السابقة.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.8 مليون برميل إلى 521.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مايو الجاري، وفقا لبيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

وقال المعهد إن استهلاك مصافي التكرير زاد 229 ألف برميل يوميا، مما يشير إلى أن المجمعات تحاول إنتاج مزيد من الوقود، بينما تخفف الولايات المتحدة إجراءات الإغلاق الشامل.

وقال كيم كوانغ راي، محلل أسواق السلع الأولية لدى "سامسونغ للأوراق المالية"، إن "القلق كان يساور أسواق النفط حيال ارتفاع مخزونات الخام، لكن عقود يونيو لغرب تكساس الوسيط حل أجلها أمس وانتقلنا بسلاسة إلى عقود يوليو مع انحسار المخاوف بشأن مخزونات الخام وتحسن الطلب في المدى القصير".

المصدر: "رويترز"