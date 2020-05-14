الحكومة الروسية تخصص حزمة دعم لشركات الطيران

خصصت الحكومة الروسية 23.4 مليار روبل (316 مليون دولار) لدعم شركات الطيران المحلية، التي تعاني من خسائر فادحة نتيجة للقيود التي تم فرضها لمواجهة فيروس كورونا.

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وجرى الإعلان عن حزمة الدعم اليوم الخميس، حيث تم نشر بيان بهذا الشأن على موقع الحكومة الروسية، وجاء الإعلان بعد اجتماع عقد أمس برئاسة الرئيس الروسي لبحث قطاع الطيران الروسي.

ووفقا للوثيقة فإنه سيتعين على شركات النقل الجوي توجيه ما لا يقل عن 60% من الأموال على أجور موظفيها، فيما يمكن إنفاق الباقي على نفقات أخرى مثل برامج الليزينغ والأنشطة التشغيلية الأخرى.

وستحصل شركات الطيران على الدعم الحكومي بعد مضي 20 يوميا على التقدم بطلب لوكالة النقل الجوي الروسية.

وأجبر انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس على وقف معظم النقل الجوي، من جهتها علقت روسيا رحلات الركاب الدولية منذ نهاية مارس الماضي.

أما رحلات الركات في روسيا فقد تراجعت بنسبة 88% بسبب أزمة كورونا، ومع انخفاض الرحلات الداخلية تواصل شركات الشحن الجوي تنفيذ رحلات محددوة جدا.

المصدر: وكالات