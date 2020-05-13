الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض متأثرة بتحذيرات الاحتياطي من تداعيات أسوأ لكورونا

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية جلسة التداول منخفضة يوم الأربعاء، بعد تحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، من أثر شديد لكورونا على البلاد.

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وأنهى مؤشر "داو جونز" جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا بنسبة 2.17 بالمئة إلى 23247.97 نقطة، وهبط المؤشر "ناسداك" بنسبة 1.55 بالمئة إلى 8863.17 نقطة، بينما انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز500" بنسبة 1.75 بالمئة إلى 2820.00 نقطة.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من فترة ممتدة من النمو الاقتصادي الضعيف، متعهدا باستخدام أدوات البنك المركزي كلما تقضي الضرورة، داعيا لمزيد من الإنفاق لاحتواء تداعيات كورونا.

وأوضح باول، أن تسخير أدوات المجلس لا يشمل دفع أسعار الفائدة لما دون الصفر، كما فعلت بنوك مركزية أخرى في تصديها للأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، قائلا إن أسعار الفائدة السلبية "ليست شيئا ندرسه".

المصدر: وكالات