التعليم العالي الروسية توصي الجامعات بعدم زيادة رسوم الدراسة

قال وزير التعليم العالي والعلوم الروسي فاليري فالكوف، إن كلفة الدراسة في الجامعات الروسية في العام الدراسي المقبل، يجب ألا تتجاوز ما كانت عليه عام 2019.

وأضاف الوزير خلال اجتماع الاتحاد الروسي لرؤساء الجامعات: "نظرت الوزارة في مقترحات تعديل كلفة التعليم، وتوصي بأن تحدد الجامعات رسوم العام الدراسي المقبل بألا تزيد عن كلفة التعليم لعام 2019".

ووصف الوزير ذلك، بأنه الحل الأكثر عقلانية، الذي يحمي مصالح جميع الأطراف في العملية التعليمية.

وأشار أيضا إلى أن، كلفة التعليم عن بعد، لا تساوي كلفة التعليم النظامي.

وأضاف أن وزارة التعليم والعلوم الروسية تطلب من الجامعات الوطنية، الحفاظ على جودة التعليم بنفس المستوى السابق، أثناء العمل مع الطلاب عن بعد.

وفي مارس الماضي، أوصت وزارة التعليم العالي والعلوم بنقل الطلاب إلى التعلم عن بعد، بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حتى 12 مايو. وفي 8 مايو، مددت الوزارة العمل بهذا النظام، حتى إشعار آخر.

المصدر: rbc.ru