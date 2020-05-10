استقالات في رئاسة إدارة شركة "MTN سوريا"

أعلنت شركة "MTN سوريا" المشغل الثاني لخدمات المحمول في البلاد، استقالة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها، بينهم رئيس المجلس.

وأبلغت شركة "MTN سوريا" المساهمة المغفلة هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا بأن رئيس مجلس الإدارة محمد بشير المنجد إضافة إلى عضوي المجلس نصير سبح، وجورج فاكياني قدموا استقالاتهم.

وأوضحت الشركة في كتاب نشرته أن المنجد تقدم بالاستقالة يوم 4/5/2020، بينما تقدم العضوان الآخران باستقالتهما في اليوم التالي أي في 5/52020، وهو الموعد الذي حددته وزارة الاتصالات السورية لشركتي الهاتف النقال في سوريا "MTN سوريا"، و"سيريتل" لدفع مستحقات تعادل 233.8 مليار ليرة سورية "لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لهما".

ولم تذكر شركة "MTN سوريا" أسباب الاستقالة واكتفت بالإعلان أن ذلك يعود "لظروف وأسباب خاصة بالمستقيلين".

يذكر أن شركة شركة "تيلي انفست" وهي أحد الشركاء الرئيسيين في شركة "MTN سوريا"، أبلغت في 3/5/2020 الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد استعدادها لتسديد ما يترتب عليها تبعا لحصتها القانونية في الشركة ووفقا لمضمون قرار الهيئة.

من جانبها آثرت شركة "سيريتل" أن تخاطب رئيس البلاد بشار الأسد عبر فيديوهين توجه بهما رئيس مجلس إدارتها رامي مخلوف، يرجوه إعادة النظر والتحقيق في الأمر.

المصدر: RT