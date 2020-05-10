سعر الليرة الذهبية السورية يتجاوز نصف مليون ليرة

مع الارتفاع غير المسبوق الذي تسجله أسعار الذهب، تجاوز سعر "الليرة الذهبية السورية" نصف مليون ليرة.

وقال رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي، إن سعر الليرة الذهبية السورية بلغ 525 ألف ليرة سورية، وبلغ سعر الأونصة الذهبية 2.3 مليون ليرة سورية.

وأشار جزماتي في تصريحات لصحيفة "الثورة" المحلية إلى أن أونصة الذهب ارتفعت عالميا لتسجل سعر 1702 دولارا، ومحليا واصل غرام الذهب ارتفاعه ليصل إلى 63 ألف ليرة (21 قيراطا).

وتشهد حركة تداول الذهب في سوريا نوعا من الجمود رغم ارتفاع الأسعار، إذ أشار جزماتي إلى أن حركة البيع والشراء في السوق محدودة جدا، وتقتصر على ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية.

كما تشهد أسعار الذهب في سوريا ارتفاعا متواصلا بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا وانخفاض قيمة الليرة السورية محليا، رغم أن السعر الرسمي ما زال ثابتا حسب نشرة المصرف المركزي السوري عند 704 ليرات لكل دولار.

المصدر: RT