"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف قطر عند "-AA"

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف قطر عند درجة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان لها الجمعة، إنها تتوقع استجابة في الوقت المناسب على صعيد السياسة من حكومة قطر لدعم سيولتها، مع الأخذ في الحسبان استمرار الصعوبات في أسواق رأس المال العالمية.

وأشارت الوكالة إلى أنه "بالرغم من الانكماش الاقتصادي الحاد والانخفاض في أسعار النفط والغاز، فلا نتوقع تدهورا جوهريا يتجاوز تنبؤاتنا للمراكز المالية للحكومة والأسهم الخارجية".

وأضافت أن مستويات الدخل في قطر لا تزال من أعلى الدول التي جرى تصنيف ديونها السيادية، مما يدعم مركزها الائتماني القوي.

وكانت قطر قد باعت سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل الماضي لتكون أول دولة خليجية تجمع سيولة في أسواق الدين في مواجهة تراجع أسعار النفط والضبابية بالأسواق بنتيجة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز