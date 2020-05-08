هبوط الذهب متأثرا بإقبال المستثمرين على المخاطرة مع إعادة فتح الاقتصادات

تراجع سعر الذهب يوم الجمعة عن أعلى مستوياته في أسبوعين، إذ زادت آمال المستثمرين في إعادة فتح الاقتصادات بعد إجراءات العزل العام بسبب كوفيد-19.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1704.53 دولار للأوقية بحلول الساعة 1831 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 أبريل عند 1722.56 دولار

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بانخفاض 0.7 بالمئة عند 1713.90 دولار.

ومما حد أيضا من الإقبال على الذهب، بيانات أفضل قليلا من المتوقع من الولايات المتحدة أظهرت أن الفاقد في الوظائف في أبريل نيسان بلغ 20.5 مليون، وهو أقل من 22 مليونا كانت متوقعة وبلغ معدل البطالة 14.7 بالمئة، بأقل من المتوقع عند 16 بالمئة.

وأذكت أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوعية التوقعات بمزيد من التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي إذ تضع الأسواق في الحسبان بيئة سلبية لأسعار الفائدة الأمريكية.

ويزيد خفض أسعار الفائدة الضغط على الدولار وعوائد السندات ويعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وزاد سعر البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1869.25 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 767.48 دولار.

المصدر: رويترز