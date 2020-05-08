 
مباشر

بوتين يكلف برصد أكثر من 20 مليار روبل إضافية لدعم صناعة السيارات

مال وأعمال

بوتين يكلف برصد أكثر من 20 مليار روبل إضافية لدعم صناعة السيارات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ntz8

كلف الرئيس فلاديمير بوتين الحكومة برصد 20.5 مليار روبل من الميزانية قبل الـ22 من الشهر الجاري، لتحفيز الطلب على السيارات الوطنية ودعم صناعتها.

وأفاد موقع الكرملين، بأن الرئيس بوتين أقر قائمة توجيهات للحكومة تخدم تطوير قطاع صناعة السيارات في البلاد.

وتم تكليف الحكومة بضمان "توجيه أموال إضافية من الميزانية الفدرالية" بقيمة 7 مليارات روبل لدعم برامج قروض تسهيل شراء السيارات و6 مليارات لدعم برنامج تسهيل تأجير السيارات.

كما كلف بتخصيص 2.5 مليار روبل لتمويل برنامج تأجير السيارات وتم اعتماد قواعد تنفيذ هذا البرنامج.

وكلف الرئيس بوتين الحكومة بصرف 5 مليارات روبل إضافية لشراء سيارات إسعاف جديدة وتلبية حاجة المستشفيات لها، وحاجة الوكالة الاتحادية الطبية البيولوجية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا