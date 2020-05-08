ارتفاع الصادرات من تركيا رغم كورونا

ارتفعت الصادرات التركية إلى بلدان "رابطة الدول المستقلة" وأوروبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، رغم التأثيرات السلبية لوباء كورونا على الأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، الجمعة، ارتفاع صادرات المجوهرات التركية إلى أوروبا خلال الفترة المذكورة، بنسبة 55 بالمئة، محققة إيرادات بقيمة 434.8 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات البندق 37 بالمئة، مسجلة 575.4 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات الفواكه والخضار الطازجة، بنسبة 31 بالمئة، مسجلة 244.8 مليون دولار، و 12.2 بالمئة لصادرات قطاع الحبوب والبذور مسجلة 316.5 مليون دولار.

أما صادرات قطاع صناعة السيارات إلى أوروبا، فحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي عائدات بقيمة 5.37 مليار دولار، وقطاع الألبسة الجاهزة 3.3 مليار دولار، والصناعات الكيميائية 2.6 مليار دولار، وقطاع الإلكترونيات 1.7 مليار دولار، و1.3 مليار دولار لقطاع المعادن.

وبخصوص الصادرات التركية لبلدان "رابطة الدول المستقلة"، ارتفعت بنسبة 5.1 بالمئة، محققة 3 مليارات و877 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجاري.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات قطاع صناعة السفن واليخوت ضعفين، محققة 28.9 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات الأسمنت والسيراميك بنسبة 33 بالمئة، محققة 89.7 مليون دولار.

المصدر: "الأناضول"