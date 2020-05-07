برميل النفط بـ100 دولار.. متى سيحدث ذلك؟

كشف الملياردير نجيب ساويرس عن توقعات متفائلة جدا لسعر برميل النفط على المدى القريب، وقال إن أسعار النفط سترتفع إلى 100 دولار للبرميل في غضون عام ونصف.

وجاءت تصريحات رجل الأعمال المصري خلال مقابلة مع شبكة CNBC نشرت أمس، وأشار أيضا إلى أنه يرى مستقبلا مزدهرا لقطاعات الطيران والسياحة والإنترنت.

وتخالف توقعات ساويرس أراء خبراء النفط، الذين يتوقعون أن تبقى أسعار الخام عند مستوى 40 دولارا للبرميل في 2020، وعند 50 - 55 دولارا في 2021.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات بسبب تراجع الطلب وامتلاء مخزونات الخام العالمية بشكل شبه كامل.

ولدعم أسواق النفط، اتفقت دول مجموعة "أوبك+" بتاريخ 12 أبريل الماضي، على إجراء تخفيضات في الإنتاج لدعم الأسواق المتهاوية

المصدر: "نوفوستي"