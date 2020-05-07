قطر.. نمو الاحتياطيات الدولية في زمن كورونا

كشف مصرف قطر المركزي في تقرير أولي أن احتياطياته الدولية، بما في ذلك الذهب، بلغت الشهر الماضي 202.85 مليار ريال (نحو 55.35 مليار دولار).

ووفقا للتقرير، الذي نشره المركزي على موقعه الإلكتروني، فقد ارتفعت احتياطيات قطر الدولية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.76% مقارنة بمستواها في مارس الماضي.

وبذلك تكون الاحتياطيات قد صعدت منذ مطلع العام الجاري 3.43 مليار ريال قطري (934 مليون دولار).

ومقارنة بشهر أبريل 2019، زادت الاحتياطيات بواقع 12.09 مليار ريال قطري (3.30 مليار دولار).

الدوحة تضاعف احتياطيات الذهب

وفيما يتعلق بالذهب الذي يشكل جزءا من احتياطيات قطر الدولية، أظهرت البيانات أن قيمة احتياطيات المعدن النفيس بلغت في أبريل الماضي 8.465 مليار ريال قطري (2.31 مليار دولار).

وللمقارنة فقد بلغت قيمة احتياطيات قطر من الأصفر الرنان في أبريل 2018 نحو 4.119 مليار ريال قطري (1.12 مليار دولار).

ويعني ذلك أن الدوحة ضاعفت احتياطياتها من معدن الذهب في فترة عامين.

ويأتي نمو إجمالي احتياطيات قطر الدولية في أبريل الماضي بالرغم من أزمة جائحة كورونا، التي يشهدها العالم.

(الدولار = 3.66 ريال قطري)

المصدر: RT