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"أرامكو" ترفع سعر النفط لآسيا والولايات المتحدة

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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كشفت وثيقة اليوم الخميس، أن شركة "أرامكو" السعودية رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا بواقع 1.40 دولار للبرميل في يونيو 2020 مقارنة بمستواه في مايو 2020.

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ووفقا للوثيقة فإن سعر الخام سيتحدد بخصم 5.90 دولار للبرميل عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.

كما رفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في يونيو 2020 إلى الولايات المتحدة، ليتحدد بعلاوة 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر "أرغوس" للخام العالي الكبريت.

وسيعني ذلك أن سعر البرميل في يونيو من العام الجاري سيزيد عن سعره في مايو 2020 بواقع 1.50 دولار للبرميل.

ورفعت "أرامكو" أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا بواقع 6.55 دولار للبرميل.

ليتم بيع البرميل الآن بخصم مقداره 3.70 دولار للبرميل عن سعر خام "برنت" في بورصة "إنتركونتننتال".

المصدر: "رويترز"

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