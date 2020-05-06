عدد العاطلين عن العمل في روسيا يرتفع في مارس وأبريل إلى 1.2 مليون شخص

بلغ عدد العاطلين عن العمل في روسيا 1.243 مليون شخص، منهم 735 ألف شخص تم تسجيلهم شهري مارس وأبريل من العام الجاري.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، اليوم خلال اجتماع عقد لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال الوزير: "لقد تم تسجيل مليون و243 ألف مواطن عاطل عن العمل في روسيا، بما في ذلك خلال الشهرين الماضيين تم تسجيل 735 ألف مواطن".

ومع تراجع الأنشطة الاقتصادية في العالم بسبب أزمة كورونا ارتفعت معدلات البطالة بما في ذلك في روسيا.

وخصصت الحكومة الروسية حزمتين من الإجراءات لدعم الشركات والمواطنين في روسيا المتضررين من أزمة كورونا.

المصدر: "تاس"