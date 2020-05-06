مصر.. صرف دفعة إعانات جديدة لعاملين في قطاع السياحة

أعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا بصرف الدفعة الثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة بمصر.

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ووفقا للوزير فإن قيمة المساعدات في الدفعة الثالثة تصل إلى أكثر من 24 مليون جنيه، وسيتم صرفها لنحو 24 ألف شخص يعملون في 110 منشآت متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المسؤول إلى أن الإعانة تبلغ 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات.

وأضاف الوزير أنه بذلك يصل إجمالي صرف الدفعات الأولى والثانية والثالثة من إعانات السياحة خلال أسبوعين إلى أكثر من 89 مليون جنيه لنحو 80 ألف عامل يعملون في 385 منشأة سياحية.

وأوضح أن إجمالي عدد المنشآت العاملة بقطاع السياحة التي تقدمت للصندوق لصرف الإعانات للمتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشأة، وبعد صرف الدفعة الثالثة يتبقى 3415 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأكد سعفان أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعها الأخير لإعانة هذا القطاع.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT