 
مباشر

روحاني عن حذف الأصفار من العملة: لن ينعكس ذلك على التضخم

مال وأعمال

روحاني عن حذف الأصفار من العملة: لن ينعكس ذلك على التضخم
Reuters
ورقة نقدية من العملة الإيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nt9u

طمأن الرئيس الإيراني حسن روحاني سكان بلاده بشأن قرار الحكومة مؤخرا بشطب أربعة أصفار من العملة الوطنية، واستبعد أن تكون لهذا القرار تداعيات سلبية على الاقتصاد الإيراني.

إقرأ المزيد
التومان.. عملة رسمية جديدة لإيران
التومان.. عملة رسمية جديدة لإيران

وقال الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، إن "شطب الأصفار يرمي لتسهيل المحاسبات ولا أعتقد أنه سيحمل تداعيات سلبية على التضخم والنمو الاقتصادي".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري صدق البرلمان الإيراني بالأغلبية على قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وتبديلها من الريال إلى التومان.

وستعادل قيمة التومان 10 آلاف ريال إيراني.

ووفقا للقانون سيكون أمام البنك المركزي الإيراني 3 أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية لتبديل العملة، وعرضها على الحكومة للتصديق عليها والبدء بتنفيذها  في غضون عامين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا