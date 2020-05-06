روحاني عن حذف الأصفار من العملة: لن ينعكس ذلك على التضخم

طمأن الرئيس الإيراني حسن روحاني سكان بلاده بشأن قرار الحكومة مؤخرا بشطب أربعة أصفار من العملة الوطنية، واستبعد أن تكون لهذا القرار تداعيات سلبية على الاقتصاد الإيراني.

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وقال الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، إن "شطب الأصفار يرمي لتسهيل المحاسبات ولا أعتقد أنه سيحمل تداعيات سلبية على التضخم والنمو الاقتصادي".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري صدق البرلمان الإيراني بالأغلبية على قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وتبديلها من الريال إلى التومان.

وستعادل قيمة التومان 10 آلاف ريال إيراني.

ووفقا للقانون سيكون أمام البنك المركزي الإيراني 3 أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية لتبديل العملة، وعرضها على الحكومة للتصديق عليها والبدء بتنفيذها في غضون عامين.

المصدر: RT