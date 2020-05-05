اختصاصات ستلقى إقبالا بعد أزمة كورونا

كشف خبراء عن اختصاصات ستلقى اقبالا كبيرا بعد انحسار أزمة كورونا في روسيا وفي العالم، وسط توقعات أن تخلف الأزمة ملايين من العاطلين عن العمل في العالم.

ووفقا لخبراء من معهد التعليم التقدمي فإن استشاري مواجهة الأزمات سيلقون إقبالا كبيرا، كما سيزداد الطلب على الاستشاريين الماليين.

ويتوقع الخبراء أن يقوم عدد كبير من الشركات بالانتقال للعمل عن بعد، لذلك سيزداد الطلب على المبرمجين، بالإضافة لمختصين في مجال تنظيم الوقت.

كما سيزداد الإقبال على عمال خدمة التوصيل وموظفي مراكز الاتصال والسائقين.

المصدر: RT