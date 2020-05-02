مصر.. قفزة كبيرة بأسعار الذهب في السوق المحلي

شهد سعر الذهب في مصر، اليوم السبت، ارتفاعا بنحو 9 جنيهات، خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعا ومبيعا، نحو 744 جنيها.

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وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الذهب عيار 21 سجل اليوم 744 جنيها مقارنة بـ735 جنيها للغرام الواحد أمس الجمعة.

و لفت نجيب إلى أن محلات بيع الذهب فتحت أبوابها، اليوم الساعة العاشرة والنصف صباحا، أمام الجمهور، وستغلق أبوابها في الخامسة مساء، وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، مؤكدا أن صعود المعدن الأصفر تسبب في تراجع الإقبال عليه نتيجة انتظار البعض انخفاضه مجددا، وسط توقعات باستمرار الصعود.

المصدر: مصراوي