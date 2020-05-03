الديمقراطية أمام امتحان صعب.. أبو غزالة يحذر من خطر كبير يواجه العالم

سلط الخبير طلال أبو غزالة في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الضوء على الديمقراطية في العالم والتحديات التي تواجهها.

وقال أبو غزالة، إن "العالم يواجه أزمة عالمية أخطر بكثير مما نحن نتخيل وهي أزمة الديمقراطية".

وأشار إلى أن دول في العالم، وخاصة في أوروبا، تشهد انحسارا للديمقراطية بالتزامن مع نمو الشعوبية، معتبر أن ذلك خطر حقيقي يهدد دول العالم.

وكدليل على ذلك أشار أبو غزالة إلى دراسات لمؤسسات دولية خلصت إلى أن الديمقراطية بدأت تنحسر بدلا من النمو.

وأكد الخبير على "أهمية أن تطور الديمقراطية نفسها قبل أن تلتهمها الشعبوية"، مشيرا إلى أن "الديمقراطية شيء عظيم وأؤمن بأنها نظام يجب أن يحترم ويجب أن نتمسك به".

وتحدث الخبير عن أن وسائل التواصل الاجتماعي زادت من الثقة لدى العديد من الناس، ما ساهم في نمو "الشعبوية".

وشدد على ضرورة دراسة ظاهرة "الشعبوية" بدقة وتمعن، وأظهر أبو غزالة بعض نقاط ضعف هذه الظاهرة، حيث قال إنها تفتقر إلى نظام واضح أو مبادئ تستند إليها على عكس الديمقراطية.

يمكن متابعة الحلقة كاملة في الفيديو المرفق.

المصدر: RT