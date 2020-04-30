أسعار النفط ترتفع في اليوم الأخير من شهر التقلبات العنيفة

قفزت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن قال عدد من المنتجين إنهم سيخفضون الإنتاج وفي ظل مؤشرات على أن تخمة الخام الأمريكية لا تنمو سريعا مثلما كان يخشى البعض.

وأدت تلك المؤشرات إلى نهاية إيجابية لأحد أكثر الشهور تقلبا لتجارة النفط في التاريخ.

ونزل الطلب على الوقود عالميا نحو 30 بالمئة في أبريل، وحتى بعد أن اتفق منتجون كبار للخام على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا، أغلقت العقود الآجلة للنفط الأمريكي في العشرين من أبريل عند مستوى قياسي منخفض في المنطقة السلبية.

وتسبب ذلك الانهيار في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي في أن يسعى المتعاملون المتوترون لتجنب التسلم مع انتهاء أجل عقد مايو لشهر أقرب استحقاق مما أجبر التجار على دفع 37.63 دولار للبرميل عند التسوية للتخلص من عقودهم.

وتعافت الأسعار بعض الشيء لكنها تظل منخفضة بأكثر من 60 بالمئة منذ بداية العام.

وفي اليوم الأخير له كعقد أقرب للاستحقاق، ارتفعت العقود الآجلة لبرنت للتسليم في يونيو 2.73 دولار أو 12 بالمئة إلى 25.27 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 3.78 دولار أو 25 بالمئة لتبلغ 18.84 دولار عند التسوية، ويعد ذلك أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 20 أبريل ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منذ 16 أبريل.

وربحت العقود الآجلة لبرنت الأكثر نشاطا من حيث التداول لشهر يوليو، التي سرعان ما ستصبح عقد أقرب استحقاق، نحو تسعة بالمئة لتبلغ 26.48 دولار للبرميل عند التسوية.

المصدر: رويترز