مسؤول أمريكي: قد نخزن مئات ملايين براميل النفط لدعم شركاتنا

كشف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، عن بعض تفاصيل خطة لدعم شركات الطاقة الأمريكية، وذكر أنها قد تتضمن إضافة ملايين البراميل من الخام إلى الاحتياطيات الوطنية.

إقرأ المزيد

وقال منوتشين أثناء إيجاز صحفي للبيت الأبيض عن تداعيات الفيروس على الصناعة: "نستكشف إمكانية تخزين عدة مئات ملايين البراميل الإضافية، ومن ثم ننظر في العديد من الخيارات المختلفة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأن إدارته قد تكشف قريبا عن خطة لمساعدة شركات النفط الأمريكية.

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه سوق النفط العالمية لضغوطات بفعل تراجع الطلب على الخام من جراء أزمة كورونا، وامتلاء خزانات النفط الأمريكية.

المصدر: "رويترز"