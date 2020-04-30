النروج تخفض إنتاجها النفطي حتى نهاية العام 2020

أعلنت النروج تخفيض إنتاجها من النفط حتى نهاية العام الجاري للمساعدة في استقرار أسعار الذهب الأسود التي تدهورت بفعل الفائض في العرض وتراجع الطلب جراء تداعيات فيروس كورونا.

وقالت وزارة النفط والطاقة النروجية في بيان، الأربعاء، إنّه سيتم خفض الإنتاج بمعدّل 250 ألف برميل يوميا في يونيو وبمعدل 134 ألف برميل خلال الفترة المتبقية من العام، مضيفة أنها سترجىء أيضا إدخال عدة حقول جديدة إلى دورة الإنتاج.

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وأشارت الوزارة إلى أنه بحلول شهر ديسمبر سيصل الخفض إلى 300 ألف برميل يوما.

وسيبلغ إجمالي الإنتاج في يونيو 1.609 ملايين برميل يوميا، ليرتفع إلى 1.725 مليون برميل في النصف الثاني من العام.

بدورها قالت وزيرة الطاقة النروجية، تينا برو، في البيان إن الوضع في أسواق النفط "غير مسبوق" والاستقرار يصب في صالح الجميع، سواء أكانوا منتجين أم مستهلكين.

وأضافت برو، أن النروج أشارت سابقا إلى أنها ستخفض إنتاجها في حال أقدمت العديد من الدول النفطية الكبرى على ذلك.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اتفقت مع شركائها من خارج المنظمة، وفي مقدمتهم روسيا، على خفض الإنتاج بمعدل 10 ملايين برميل يوميا، بعد تدهور الاسعار الى أدنى مستوياتها منذ 20 عاما.

المصدر: وكالات