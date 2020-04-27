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النفط الأمريكي يهبط بنحو 25%

مال وأعمال

النفط الأمريكي يهبط بنحو 25%
Reuters
صورة تعبيرية
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زادت أسعار النفط من خسائرها اليوم الاثنين، حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 25%، وسط مخاوف اقتصادية بسبب تراجع الطلب واكتمال مخزونات النفط العالمي بشكل سريع.

وبحلول الساعة 16:49 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يونيو بنسبة 24.03% إلى 12.87 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 6.62% إلى 20.02 دولار للبرميل.

وجاء هبوط الخام الأمريكي وسط مخاوف من قرب وصول طاقة التخزين في كوشينغ في أوكلاهوما، أكبر نقطة تخزين للنفط في الولايات المتحدة، إلى أقصى معدلاتها.

وحسب بيانات تعود لمنتصف أبريل الجاري، فقد استنفدت 70% من طاقة التخزين بمركز كوشينغ، ويقول متعاملون إن الطاقة المتاحة صارت مستأجرة كلها.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكي إلى 518.6 مليون برميل حتى 17 أبريل الجاري، مقتربة من مستواها القياسي على الإطلاق عند 535 مليون برميل الذي سجلته في عام 2017.

المصدر: "بلومبرغ" + "رويترز"

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