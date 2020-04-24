مصر تستحوذ على أحد البنوك الإفريقية

أعلن البنك التجاري الدولي في مصر، إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من Bank Mayfair الكيني بنجاح والذي تم إنشاؤه عام 2017.

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ووفقا لجريدة "المال" المصرية تأتي خطوة الاستحواذ مكملة لخطط البنك التوسعية في إفريقيا والتي يسعى البنك من خلالها إلى استطلاع وتقييم فرص الاستثمار المتاحة في القارة الإفريقية في ظل عضوية مصر وكينيا بالسوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية (الكوميسا) واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 35.35 مليون دولار سيتم استخدامها في زيادة رأس مال Mayfair CIB Bank.

وتعليقا على صفقة الاستحواذ صرح هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى البنك التجاري الدولي – مصر، قائلا: "إن استراتيجية البنك للتوسع في القارة الإفريقية قائمة على ثقتنا فيما تتيح قارتنا من فرص نمو واعدة".

وأكد أن كينيا تمثل أول عملية استحواذ للبنك خارج مصر وتعكس هذه الخطوة التزامنا نحو زيادة التجارة بين الدول الإفريقية وبعضها وتعد هذه الشراكة أحد السبل لتبادل الخبرات بين السوقين ونتطلع لآفاق التعاون التي ستثمرها هذه الشراكة.

المصدر: المال