القمة الأوروبية الطارئة تطالب بإعداد خطة لتمويل التعافي بعد أزمة كورونا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي طلبوا من المفوضية الأوروبية إعداد خطة تمويل للتعافي الاقتصادي للاتحاد بعد أزمة فيروس كورونا.

وقال ميشيل في أعقاب القمة الأوروبية الطارئة حول تجاوز أزمة كورونا اليوم الخميس، إن الزعماء الأوروبيين يريدون من المفوضية الأوروبية ربط خطة التمويل بالموازنة الأوروبية طويلة الأمد للفترة 2021 – 2027.

وأضاف: "أعربنا عن إرادة قوية للمضي قدما معا".

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فون دير لاين: صندوق التعافي سيجلب استثمارات بتريليون يورو

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن ربط موازنة السنوات السبع المقبلة بصندوق التعافي يعتبر الطريق الوحيد لإخراج الاتحاد الأوروبي من أزمة كورونا.

وقالت: "نحن بحاجة إلى زيادة قدرات الصندوق لنكون قادرين على جلب الاستثمارات المطلوبة من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سنقترح زيادة احتياطي الصندوق".

وأضافت: "تقديراتنا الحالية لاحتياجاتنا تشير إلى أن سقف الموارد الذاتية يجب أن يكون بحوالي 2% من إجمالي الدخل القومي خلال سنتين أو ثلاثة، وذلك بدلا من 1.2%".

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وقالت فون دير لاين إن صندوق التعافي سيجلب نحو تريليون يورو من الاستثمارات، مشيرة إلى أن استثمارات التعافي سيتم التركيز عليها، وأنه سيكون من الضروري إيجاد توازن بين المنح والقروض.

وأشارت مصادر دبلوماسية لـ"رويترز" إلى أنه على الرغم من الاتفاق على ضرورة وضع خطة مالية لتجاوز آثار أزمة كورونا، فلا تزال هناك خلافات بين دول الاتحاد بشأن نقاط عدة.

المصدر: رويترز