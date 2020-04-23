"إياتا" تكشف عن خسائر شركات الطيران الإماراتية والسعودية من كورونا

حذر اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، اليوم الخميس، من تداعيات انتشار فيروس كورونا على دول الشرق الأوسط وشركات الطيران في هذه المنطقة.

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وقال نائب رئيس "إياتا" للشرق الأوسط وإفريقيا محمد علي البكري، إن "66 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مهددة بالشرق الأوسط بسبب تضرر السفر الجوي من فيروس كورونا".

وأضاف، أنه من المتوقع أن تخسر شركات طيران الشرق الأوسط نحو 24 مليار دولار من الإيرادات بسبب كوفيد-19.

وأشار إلى أن شركات الطيران السعودية خسرت 7.2 مليار دولار من الإيرادات بسبب الفيروس، فيما خسرت شركات الطيران في الإمارات قرابة 6.8 مليار دولار.

وعن موعد استئناف الرحلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط، قال المسؤول إن استئناف السفر الجوي في المنطقة سيكون تدريجيا.

وأضاف، أنه يجرى التشاور مع حكومات الشرق الأوسط وإفريقيا وأصحاب المصالح والجهات التنظيمية بشأن كيفية استئناف السفر الجوي في هذه المناطق.

كذلك حذر من أن شركات الطيران تستنفد السيولة والاحتياطيات بشكل سريع جدا، مشددا على أن الحكومات بحاجة للإعلان عن حزم إنقاذ محددة لشركات الطيران.

وفي وقت سابق حذر اتحاد النقل الجوي الدولي من أن توقف شركات الطيران عن تنفيذ رحلات الركاب في معظم مناطق العالم بسبب جائحة كورونا، سيؤدي إلى خسائر غير مسبوقة للقطاع.

وقال الاتحاد، إنه من المتوقع أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لوقف انتشار الفيروس.

المصدر: "رويترز"