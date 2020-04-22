مصر تتسلم باكورة أكبر صفقة من نوعها في التاريخ من روسيا

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، أن اليوم تم البدء في تجربة العربة النموذج الواردة من مصنع "ترانسماش هولدنغ" ضمن صفقة تشمل 1300 عربة.

RT

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وأضاف الوزير في تصريحات له أن "اتفاقية القرض الخاصة بتوريد 1300 عربة دخلت حيز النفاذ من تاريخ 9/4/2020، وأن شركة ترانس ماش قد بدأت في الإنتاج التسلسلي الفعلي لعربات الدرجة الثالثة ومنتظر شحن أول دفعة بنهاية شهر مايو 2020".

وأشار إلى أن "الصفقة ستساهم بشكل كبير في دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري وسيساهم في جهود تحول الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى مستوى أعلى وأكفأ تتمثل في تعظيم وتعزيز أسطول الهيئة بعدد 1300 عربة ركاب".

RT

وتعد صفقة 1300 عربة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية، "كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء خط إنتاج للتصنيع في مصر، حيث ينص الاتفاق على قيام الشركة الروسية بإنشاء خط إنتاج في مصنع 200 الحربي للتصنيع المشترك للعربات مع الشركة الروسية، كما نص الاتفاق على ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40%. كما تقوم الشركة بتجديد ورش كوم أبو راضي بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة".

RT

المصدر: RT