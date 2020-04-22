المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 8.75% على أساس سنوي، في مسعى لمواصلة تحفيز الاقتصاد والحد من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وقلص المركزي التركي سعر إعادة الشراء "ريبو" لأجل أسبوع من 9.75% إلى 8.75%، ما يمثل ثامن خفض لأسعار الفائدة على التوالي، في دورة تيسير نقدي حادة تهدف لدعم النمو الاقتصادي.

وفي استطلاع للرأي أجرته "رويترز" شمل 18 خبيرا اقتصاديا، كان متوسط التوقعات يشير إلى خفض تركي بواقع 50 نقطة أساس.

المصدر: "رويترز"