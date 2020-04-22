ارتفاع أسعار النفط الأمريكي بأكثر من 18%

ارتفعت أسعار النفط الأمريكي في مستهل التداولات الآسيوية، صباح اليوم الأربعاء، بأكثر من 18% بعدما انهارت في مطلع الأسبوع إلى مستوى غير مسبوق ناهز 40 دولارا تحت الصفر للبرميل.

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وفي مستهل الجلسة ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 18.93% ليصل إلى 13.76 دولار للبرميل، وذلك غداة تكبده خسائر فادحة في نيويورك أمس الثلاثاء.

وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر مايو انهار يوم الاثنين للمرة الأولى في التاريخ إلى ما دون الصفر، مسجلا ناقص 40.32 دولار للبرميل، بعدما اضطر البائعون لأن يدفعوا للمشترين ليتسلموا النفط الخام منهم، في ظل امتلاء منشآت التخزين عن آخرها وتراجع الطلب على الذهب الأسود بسبب تداعيات وباء كورونا.

من جهته، ارتفع سعر خام برنت القياسي الأوروبي تسليم يونيو 0.98% إلى 19.52 دولار للبرميل بعدما انخفض في جلسة الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في 18 عاما.

وانهارت أسعار خام غرب تكساس الوسيط نظرا إلى أن مهلة إبرام عقود مايو انقضت الثلاثاء، مما أجبر المتعاملين على العثور على مشترين قبل انقضاء هذه المهلة.

وأتى هذا التدهور غير المسبوق نتيجة لتداعيات فيروس كورونا الذي دمر الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي.

وأدت حرب الأسعار إلى تخمة في الاحتياطات الأمريكية، وهو ما أثر سلبا على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

من جهتها، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) أن العديد من دولها الأعضاء، إضافة إلى دول أخرى منتجة لا تنتمي إلى المنظمة، ناقشت عبر الفيديو "الوضع الصادم" لسوق الخام والذي تجلّى في تدهور تاريخي للأسعار على خلفية وباء كوفيد-19.

المصدر: أ ف ب