مجلس الوزراء السعودي يؤكد التزام المملكة مع روسيا بتنفيذ تخفيضات النفط للعامين المقبلين

أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، حرص المملكة على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، والتزامها بشكل راسخ مع روسيا بتنفيذ التخفيضات المستهدفة للعامين المقبلين.

وأفاد مجلس الوزراء السعودي الذي عقد برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيزعبر الاتصال المرئي، بأن المملكة تراقب أوضاع سوق النفط عن كثب وأن المملكة مستعدة لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع أعضاء أوبك+ والمنتجين الآخرين.

وبين وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة في سعيها الدائم من حرص على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية.

#عاجل#مجلس_الوزراء يؤكد حرص المملكة على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، والتزامها مع روسيا على تنفيذ التخفيضات المستهدفة للعامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع أعضاء (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين .#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 21, 2020

وثمن المجلس مساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وللإسهام في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.

وجدد دعوة المملكة للدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية كافة والقطاع الخاص، إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، والتي تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار.

المصدر: واس