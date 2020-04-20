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بورصة وول ستريت تتراجع مع انهيار أسعار النفط

مال وأعمال

بورصة وول ستريت تتراجع مع انهيار أسعار النفط
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت الأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، مع تضرر أسهم قطاع الطاقة جراء هبوط أسعار النفط، حيث سجل الخام الأمريكي أدنى مستوى في نحو عقدين.

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وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، هبط المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 1.48% إلى 23883.67 نقطة، فيما انخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.12% إلى 2842.49 نقطة.

في حين تراجع المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 0.25% إلى 8628.86 نقطة.

وجاء الهبوط بعدما هوت أسعار النفط في الأسواق إلى مستويات قياسية، حيث انخفض الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" إلى دون مستوى الـ11 دولارا للبرميل.

ويتأهب المستثمرون لأسبوع حافل بنتائج الأعمال والبيانات الاقتصادية التي قد تقدم مزيدا من المؤشرات على حجم الضرر الناجم عن فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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