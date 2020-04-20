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صندوق النقد: كورونا أوقد أسوأ أزمة منذ الكساد العظيم

مال وأعمال

صندوق النقد: كورونا أوقد أسوأ أزمة منذ الكساد العظيم
Gettyimages.ru cherezoff
صورة تعبيرية
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، إن الأزمة التي أوقد شرارتها انتشار فيروس كورونا المستجد هي الأسوأ منذ الكساد العظيم.

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وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي، بأن تداعيات الفيروس ستفضي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم هذا العام.

وفي وقت سابق خفض صندوق النقد الدولي بشكل كبير من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، متوقعا انكماشا حادا لهذا العام، وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وقال الصندوق، إن مصر ستكون الاقتصاد الوحيد بين الدول العربية، الذي سيحقق نموا هذا العام، حيث أشار إلى الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 2% في 2020.

المصدر: "رويترز"

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