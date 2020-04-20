‎3 نصائح من طلال أبوغزالة للمرحلة المقبلة

قدم الخبير الاستراتيجي، طلال أبوغزالة، ثلاث نصائح للمرحلة المقبلة، ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه حدوث كساد في الاقتصاد العالمي هذا العام.

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وقال أبوغزالة في حلقة من برنامج "العالم إلى أين؟"، الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن أزمة كورونا، التي يعيشها العالم حاليا، ليست في نهايتها، ولم تصل إلى نصف طريقها.

وأضاف أن العالم سيعيش من 2020 وحتى 2025 مرحلة ضباب ومرحلة انتقالية صعبة جدا، مشيرا إلى أن البطالة ستكون من أهم مشاكل العالم في هذه المرحلة.

وكمؤشر على صعوبة المرحلة المقبلة، قال أبو غزالة، إن "الحرب على كورونا ستكون أسهل من الحرب الاقتصادية لمعالجة تبعات انتشار فيروس كورونا".

وقدم الخبير ثلاث نصائح لمواجهة المرحلة القادمة:

- ضمان اكتفاء ذاتي في الغذاء.

- تأمين اكتفاء ذاتي في الدواء.

- إعطاء أولوية للتعليم الرقمي.

المصدر: RT