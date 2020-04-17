"المركزي الروسي": لا نستبعد خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم

قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا، اليوم الجمعة، إن خفض سعر الفائدة الرئيسي سيكون التصور الأساسي خلال اجتماع مجلس إدارة المركزي القادم.

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ومن المفترض أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا في الـ24 من شهر أبريل الجاري، حيث سيتم بحث السياسة النقدية في ظل الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد الروسي بسبب تداعيات كورونا وهبوط أسعار النفط.

ولم تستبعد رئيسة المركزي الروسي مسألة خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع، وقالت في مؤتمر صحفي: "سندرس الأسبوع المقبل بأي وتيرة وبأي خطوات سنخفض سعر الفائدة الرئيسي".

وطمأنت رئيسة البنك المركزي الروسي، بشأن وضع القطاع المصرفي في البلاد، وقالت إن المصارف في روسيا ستحقق أرباحا في 2020 رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT