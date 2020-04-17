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صعود أسهم أوروبا مع عزم ترامب إعادة فتح الاقتصاد

مال وأعمال

صعود أسهم أوروبا مع عزم ترامب إعادة فتح الاقتصاد
Reuters
صورة تعبيرية
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قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ انتاب الارتياح الأسواق في أنحاء العالم بفضل خطط الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح تدريجي للاقتصاد الأمريكي وتقارير عن عقار محتمل لعلاج كورونا.

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وصعد المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" بنسبة 2.5%، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، ليتجاهل بيانات تظهر أن الصين عانت من أسوأ انكماش اقتصادي في نحو ثلاثة عقود.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية الرئيسية الأوروبية، فيما صعدت أسهم التعدين بنسبة 4.1% بفضل صعود أسعار السلع الأولية.

وتعافى المؤشر "ستوكس 600 القياسي" بنحو 24% منذ أن بلغ أدنى مستوى له منذ 8 أعوام في مارس الماضي، بدعم مجموعة من إجراءات التحفيز العالمية.

المصدر: "رويترز"

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