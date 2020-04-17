صعود أسهم أوروبا مع عزم ترامب إعادة فتح الاقتصاد

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ انتاب الارتياح الأسواق في أنحاء العالم بفضل خطط الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح تدريجي للاقتصاد الأمريكي وتقارير عن عقار محتمل لعلاج كورونا.

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وصعد المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" بنسبة 2.5%، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، ليتجاهل بيانات تظهر أن الصين عانت من أسوأ انكماش اقتصادي في نحو ثلاثة عقود.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية الرئيسية الأوروبية، فيما صعدت أسهم التعدين بنسبة 4.1% بفضل صعود أسعار السلع الأولية.

وتعافى المؤشر "ستوكس 600 القياسي" بنحو 24% منذ أن بلغ أدنى مستوى له منذ 8 أعوام في مارس الماضي، بدعم مجموعة من إجراءات التحفيز العالمية.

المصدر: "رويترز"