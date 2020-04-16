روسيا والسعودية تؤكدان التزامهما بـ"الاتفاق التاريخي" حول خفض إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونظيره السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، التزام بلديهما بـ"الاتفاق التاريخي" حول خفض إنتاج النفط.

وأفادت وزارة الطاقة الروسية بأن نوفاك والأمير عبد العزيز بن سلمان أجريا، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية "في إطار الاتصالات الدورية بشأن الأوضاع في أسواق النفط"، حيث "أكد كلا الجانبين في بيان مشترك عقب المحادثات أن روسيا والسعودية أنجزتا عملا حثيثا بهدف التوصل إلى الاتفاق التاريخي مع دول أوبك+ وعدد من المنتجين الآخرين حول تحقيق استقرار سوق النفط".

وشدد الجانبان على أن "كلا البلدين ملتزمان بشكل راسخ بتطبيق التخفيضات المستهدفة المتفق عليها، وسيستمران في مراقبة أوضاع السوق النفطية عن كثب".

وشدد نوفاك وبن سلمان على أن روسيا والسعودية "على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين، إذا تطلبت الضرورة ذلك".

كما أعربا عن ثقة روسيا والسعودية بأن شركاءهما في اتفاق "أوبك+" والمنتجين الآخرين سينفذون التزاماتهم لتحقيق الأهداف المرجوة.

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والأطراف الكبرى الأخرى المنتجة للنفط بقيادة روسيا، في إطار عمل مجموعة "أوبك+"، يوم 12 أبريل، على تقليص الإنتاج النفطي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، عقب هبوط حاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب عوامل عدة على رأسها تفوق العرض على الطلب وجائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT