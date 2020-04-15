دبلوماسي أمريكي: ترسيم النفط الخام المستورد ما زال مطروحا

قال فرانك فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، إن واشنطن قد تفرض رسوما على وارداتها من النفط الخام إذا لم يلتزم منتجو الخام بتعهداتهم تقليص الإنتاج.

وأضاف فانون في حديث للصحفيين: "بالنسبة للرسوم، ما زالت أمرا مطروحا على الطاولة".

واتفق منتجو النفط العالميون يوم الأحد، على خفض إنتاج الخام نحو 20 مليون برميل يوميا، وهو رقم غير مسبوق يشمل الـ10 ملايين برميل التي أعلنت عن خفضها دول "أوبك+" وبينها السعودية وروسيا، ومنتجون آخرون مثل الولايات المتحدة.

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وانخفضت أسعار النفط الأربعاء بشكل حاد، حيث تراجع سعر خام "برنت" بنحو 6.5%، متأثرا بصدور بيانات أشارت إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول "برنت" عند 27.58 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 6.82% عن سعر الإغلاق السابق.

في حين تراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.19% إلى 19.67 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".

وجاء الانخفاض بالرغم من توصل دول "أوبك+" الأحد الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض دول المجموعة إنتاجها بنحو 10 ملايين برميل يوميا، لشهري مايو ويونيو 2020 لدعم السوق.

المصدر: وكالات