اتفاق جديد بين صندوق النقد وتونس

قال صندوق النقد الدولي، إن اتفاق تمويل جديدا مع تونس قد يبدأ في النصف الثاني من 2020، ويأتي ذلك وسط ضغوطات يتعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وينتهي اتفاق بقيمة 2.8 مليار دولار بين الصندوق وتونس في أبريل الجاري، لكن الجانبين اتفقا على بدء محادثات لبرنامج جديد.

وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لدعم مواردها.

وتعرضت اقتصادات في العالم لضغوطات بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات العزل التي تم اتخاذها لوقف انتشار الفيروس.

المصدر: "رويترز"