 
مباشر

الرياض: اتفاق "أوبك+" امتداد لسياسة المملكة في تأمين استقرار السوق

مال وأعمال

الرياض: اتفاق
Reuters
صورة من الأرشيف - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nnxa

أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم، أن اتفاق "أوبك+" الذي تم التوصل إليه مؤخرا، بشأن خفض إمدادات النفط، هو امتداد لمساعي المملكة السابقة لتحقيق التوازن والاستقرار في السوق.

إقرأ المزيد
وزير الطاقة السعودي: تخفيضات إنتاج النفط الفعلية تزيد عن 19 مليون برميل يوميا
وزير الطاقة السعودي: تخفيضات إنتاج النفط الفعلية تزيد عن 19 مليون برميل يوميا

وأطلع العاهل السعودي مجلس الوزراء على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، وما تم خلالهما من استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق النفط لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة، والتعبير عن الارتياح للاتفاق "أوبك+".

كذلك تطرق اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه العاهل السعودي إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق النفط العالمية جراء جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد الالتزام بالعمل معا للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات المتاحة، التي ستضمن استقرار الأسواق، لمختلف مصادر الطاقة، بالإضافة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود الجهود ضد جائحة كورونا.

يذكر أن دول مجموعة "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية، وافقت الأحد على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار في ظل جائحة كورونا في اتفاق غير مسبوق قد يشهد خفضا للإمدادات العالمية بما يصل إلى 20%.

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا