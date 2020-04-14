الرياض: اتفاق "أوبك+" امتداد لسياسة المملكة في تأمين استقرار السوق

أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم، أن اتفاق "أوبك+" الذي تم التوصل إليه مؤخرا، بشأن خفض إمدادات النفط، هو امتداد لمساعي المملكة السابقة لتحقيق التوازن والاستقرار في السوق.

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وأطلع العاهل السعودي مجلس الوزراء على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، وما تم خلالهما من استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق النفط لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة، والتعبير عن الارتياح للاتفاق "أوبك+".

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أطلع ـ أيده الله ـ المجلس على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس روسيا الاتحادية pic.twitter.com/td9eC4oeth — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 14, 2020

كذلك تطرق اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه العاهل السعودي إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق النفط العالمية جراء جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد الالتزام بالعمل معا للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات المتاحة، التي ستضمن استقرار الأسواق، لمختلف مصادر الطاقة، بالإضافة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود الجهود ضد جائحة كورونا.

يذكر أن دول مجموعة "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية، وافقت الأحد على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار في ظل جائحة كورونا في اتفاق غير مسبوق قد يشهد خفضا للإمدادات العالمية بما يصل إلى 20%.

المصدر: "واس"