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ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق "تاريخي" لـ"أوبك+"

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق
Reuters
ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق تاريخي لـ"أوبك+"
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب اتفاق "أوبك" وشركائها على خفض "تاريخي" للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم.

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"أوبك+" تتوصل إلى "اتفاق تاريخي" حول خفض إنتاج النفط

وبحلول الساعة 08:36 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند مستوى 32.68 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.81% عن جلسة الإغلاق السابقة، في حين صعد المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.78% إلى 23.62 دولار للبرميل.

وأعلنت دول مجموعة "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية، مساء الأحد عن "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

ووفقا للاتفاق ستقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات حتى أبريل 2022.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على "الأهمية الكبرى" للاتفاق. ورحبت كندا كذلك به، معتبرة أن الخفض المرتقب للإنتاج "خبر جيد".

المصدر: أ ف ب

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