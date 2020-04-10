المركزي الروسي يتوقع وتيرة نمو سلبية في البلاد لهذا العام

أعلنت إلفيرا نابيؤلينا رئيسة البنك المركزي الروسي، أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام، 2020 ستكون سلبية.

وأشارت إلى وجود ملامح تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي في روسيا، على خلفية توقف العمل والعطلة الرسمية المعلنة لشهر كامل، والتدابير الأخرى المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت نابيؤلينا خلال مؤتمر صحفي اليوم: "وفقا لمنظومة الإيرادات، فإننا نشهد الآن انخفاضا بنسبة 18٪ تقريبا بالنسبة إلى المستوى الطبيعي لشهر أبريل. لقد لوحظ أكبر انخفاض في النشاط في قطاع الخدمات، وأدنى انخفاض في القطاعات ذات الصلة بإنتاج وبيع المنتجات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى والأدوية".

وأضافت أن نسبة الشركات الروسية التي تأثرت بفيروس كورونا وانخفاض قيمة الروبل بلغت 84٪ خلال الأسبوع الأول من أبريل، وأشارت إلى أن هذا المؤشر بلغ قبل أسبوع من ذلك 73%.

المصدر: نوفوستي