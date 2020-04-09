أسعار النفط تقفز بنحو 10%

قفزت أسعار النفط اليوم الخميس بنحو 10%، بعد تسريبات قالت إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 17:33 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود مزيج "برنت" بنسبة 10.4% إلى 36.24 دولار للبرميل، وكان المزيج قد بلغ هذا المستوى آخر مرة في 13 مارس الماضي.

أما عقود الخام الأمريكي فقد صعدت بنسبة 13% إلى 28.36 دولار للبرميل، وفقا لما نقلته وكالة "تاس".

وجاء الارتفاع بعدما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر في منظمة "أوبك"، أن روسيا والسعودية اتفقتا خلال الاجتماع الطارئ على تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط بهدف دعم الأسواق.

وتعقد مجموعة "أوبك+" اجتماعا إلكترونيا اليوم، لبحث كيفية إرساء الاستقرار في أسواق النفط المتضررة بضعف الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات