 
مباشر

الاقتصاد الألماني يتراجع بأكبر وتيرة منذ 1970

مال وأعمال

الاقتصاد الألماني يتراجع بأكبر وتيرة منذ 1970
Reuters
الاقتصاد الألماني يتراجع بأكبر وتيرة منذ 1970
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nm8x

قالت معاهد ألمانية بارزة إن أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش على الأرجح بنسبة 9.8% في الربع الثاني من 2020، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1970.

إقرأ المزيد
عدد إصابات كورونا في ألمانيا يتجاوز 107 آلاف وارتفاع الوفيات إلى 1983  
عدد إصابات كورونا في ألمانيا يتجاوز 107 آلاف وارتفاع الوفيات إلى 1983  

ويعود الانخفاض لتراجع النشاط الاقتصادي في ألمانيا بسبب إجراءات العزل العام المفروضة للمساهمة في إبطاء انتشار فيروس كورونا.

وأضافت معاهد الأبحاث الاقتصادية أن ذلك سيكون أكثر من مثلي الانخفاض المسجل في الربع الأول من 2009، حين كانت ألمانيا في خضم الأزمة المالية العالمية.

وأشارت إلى أن الاقتصاد سينكمش على الأرجح بنسبة 1.9% في الفترة بين يناير ومارس من العام الجاري (الربع الأول من 2020).

وذكرت "رويترز" في وقت سابق نقلا عن مصادر قولها إن اقتصاد ألمانيا سينكمش على الأرجح 4.2% في العام الجاري وسينمو بنسبة 5.8% في العام المقبل.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا