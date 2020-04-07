 
مباشر
عاجل
روسيا تتخطى حاجز الألف مصاب في يوم واحد لأول مرة

النفط يواصل جني المكاسب

مال وأعمال

النفط يواصل جني المكاسب
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nlwm

تواصل أسعار النفط جني المكاسب بفعل الآمال بإبرام كبرى الدول المنتجة للخام اتفاقا لخفض الإنتاج، فقد صعدت الأسعار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 3%.

إقرأ المزيد
ترامب يلمح إلى احتمال مشاركة الولايات المتحدة بتخفيضات إنتاج النفط
ترامب يلمح إلى احتمال مشاركة الولايات المتحدة بتخفيضات إنتاج النفط

ووفقا لموقع "بلومبرغ" فقد جرى تداول عقود مزيج "برنت" الآجلة، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، عند 33.94 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.69% عن الإغلاق السابق.

كذلك صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.76% إلى 26.80 دولار للبرميل.

وتعقد الأسواق الآمال على الاجتماع الطارئ لدول تحالف "أوبك+" المزمع عقده يوم الخميس المقبل، حيث يأمل المستثمرون أن تتوصل الدول المشاركة إلى اتفاق جديد لخفض الإنتاج يدعم الأسعار المتهاوية.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا