النفط يواصل جني المكاسب

تواصل أسعار النفط جني المكاسب بفعل الآمال بإبرام كبرى الدول المنتجة للخام اتفاقا لخفض الإنتاج، فقد صعدت الأسعار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 3%.

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ووفقا لموقع "بلومبرغ" فقد جرى تداول عقود مزيج "برنت" الآجلة، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، عند 33.94 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.69% عن الإغلاق السابق.

كذلك صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.76% إلى 26.80 دولار للبرميل.

وتعقد الأسواق الآمال على الاجتماع الطارئ لدول تحالف "أوبك+" المزمع عقده يوم الخميس المقبل، حيث يأمل المستثمرون أن تتوصل الدول المشاركة إلى اتفاق جديد لخفض الإنتاج يدعم الأسعار المتهاوية.

المصدر: وكالات