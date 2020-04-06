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المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت تعزز مكاسبها والمؤشر داو جونز الصناعي يصعد أكثر من 1200

البورصة الأمريكية تقفز بنحو 5%

مال وأعمال

البورصة الأمريكية تقفز بنحو 5%
Reuters
البورصة الأمريكية تقفز بنحو 5%
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ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية اليوم بنحو 5%، بعدما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تكون حالات الإصابة بكورونا في مستشفيات الولايات المتحدة قد "انخفضت حدتها".

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وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي"، بحلول الساعة 18:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 5.17% إلى 22140.51 نقطة، بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز500" بنسبة 4.78% إلى 2607.59 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 4.86% إلى 7731.41 نقطة، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء ذلك بعدما عبر الرئيس الأمريكي، عن أمله في أن تكون حالات الإصابة بفيروس كورونا في مستشفيات الولايات المتحدة قد "انخفضت حدتها"، قائلا إنه يرى "بارقة أمل" في مرمى البصر.

وكانت ولاية نيويورك، التي تعد مركز انتشار الوباء في الولايات المتحدة، قد أفادت بانخفاض عدد حالات الإصابات الجديدة وعدد الوفيات.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 337925 شخصا.

المصدر: وكالات

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