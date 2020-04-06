روسيا تقلص إنتاجها النفطي في أبريل رغم انتهاء صلاحية اتفاق "أوبك+"

كشفت بيانات أن روسيا خفضت إنتاجها النفطي مطلع شهر أبريل بنحو طفيف، على الرغم من رفع القيود على الإنتاج التي كانت مفروضة بموجب اتفاق "أوبك+" المبرم بين مجموعة الدول المنتجة للخام.

وأظهرت البيانات، أن روسيا خفضت إنتاجها خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري بنسبة 0.4% مقارنة بمستواه في شهر مارس الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن الإنتاج وصل خلال الفترة المذكورة إلى 11.24 مليون برميل من النفط في اليوم.

ووفقا للبيانات فإن إنتاج روسيا النفطي بلغ الشهر الماضي 11.29 مليون برميل من النفط، وهو معدل قريب من مستوى شهر فبراير الماضي.

وستعقد دول تحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين الخميس القادم، اجتماعا طارئا لبحث شروط إبرام اتفاق جديدة لدعم أسواق الطاقة.

المصدر: "إنترفاكس"