سلطنة عمان تشتري 10 آلاف طن من السكر الأبيض ومواد غذائية أخرى

أعلنت الهيئة العمانية العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، اليوم الاثنين، أنها تعاقدت لشراء 10 آلاف طن من السكر الأبيض ومثلها من الأرز، إلى جانب 45 طنا من العدس الأحمر.

وقالت الهيئة العامة إن التعاقد يهدف لتعزيز المخزون الاحتياطي من السلع الغذائية الأساسية، حسبما ذكرت في بيان على صفحتها الرسمية في "تويتر".

#الهيئة_العامة_للمخازن_والإحتياطي_الغذائي تتعاقـد كذلك على شـراء ١٠ آلاف طن من الأرز و ٤٥ طن من العـدس الأحمر، وذلك بهدف تعزيز المخـزون الإحتياطـي من هاتين السلعتين. @MOCI_OMAN@pacp_oman

#عمان_تواجه_كورونا#كوفيد_19 — PASFR.OMAN (@PasfrOman) April 6, 2020

#الهيئة_العامة_للمخازن_والإحتياطي_الغذائي تتعاقد لـ شراء ١٠ آلاف طن من السكر الأبيـض وذلك بهدف تعزيـز المخـزون الإحتياطـي من السلع الغذائيـة الأساسيـة.@MOCI_OMAN@pacp_oman#عمان_تواجه_كورونا#كوفيد_19 — PASFR.OMAN (@PasfrOman) April 6, 2020

الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي ( زاد) تتعاقد لشراء 10 آلاف طن من السكـر الأبيض.



The Public Authority for Stores and Food Reserve (Zad) contracts to purchase 10,000 tons of white sugar.#كوفيد19#عمان_تواجه_كوروناpic.twitter.com/nVaoSQrk5I — (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) April 6, 2020

جدير بالذكر أن وزارة الصحة العمانية، أعلنت يوم الأحد عن ارتفاع عدد حالات الوفيات إلى اثنتين، وتسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة.

ووفقا للصفحة الرسمية للوزارة على "تويتر"، فقد ارتفع العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة إلى 298 حالة​​​.

المصدر: RT + وكالات